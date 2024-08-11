РФ публикует старые видео из других направлений как "успешные удары в Курской области"

Оккупанты публикуют видеозаписи якобы "успешных ударов" по ВСУ на Курском направлении, которые были сняты давно и в других местах.

Минобороны РФ публикует старые видео из других направлений фронта в качестве доказательств "успешных ударов" по ВСУ в Курской области.

Об этом пишет российское издание The Insider.

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10 августа пропагандисты опубликовали видео того, как российские вертолеты Ми-28НМ якобы "нанесли удары авиаракетами С-13 по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области". Журналисты The Insider сравнили ландшафт местности, который запечатлен на видео, со спутниковыми снимками. Оказалось, что кадры были сделаны в Кременной и в Часовом Яру.

Днем ранее, 9августа, Минобороны страны-агрессора опубликовало ролик, иллюстрирующий якобы новые удары по ВСУ в Сумской области.

Однако The Insider обратил внимание, что этот ролик был снят достаточно давно – его публиковали пропагандисты еще 14 июля.

Ранее россияне сказали, что будут делать с Курской АЭС, если туда зайдут украинские военные.

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