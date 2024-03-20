РФ пытается маскировать свои самолеты и корабли: разведка Британия назвала методы и провалы оккупантов (фото)

Армия России пытается усовершенствовать маскировку своих кораблей и самолетов, чтобы смягчить потери, которые за последние два года понесли ее Черноморский флот и Воздушно-космические силы. Хотя враг уделяет большое внимание маскировке и скрытию своих оперативных намерений, это не помогает уменьшить уровень потерь.

Об этом говорится в ежедневном отчете Министерства обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

"На российских авиабазах маскировка осуществляется с помощью макетов самолетов и шин на крыльях самолетов. Есть информация, что на девяти российских авиабазах также есть раскрашенные силуэты планеров самолетов. В морской сфере — корабли Черноморского флота имеют черную краску на носу и корме, вероятно, с целью сделать их военные корабли менее видимыми целями. Силуэты кораблей также нарисованы на причалах, вероятно, для того, чтобы запутать украинских операторов беспилотников", — сообщает разведка.

В разведке считают, что таким образом армия РФ стремится снизить потери Черноморского флота и Воздушно-космических сил.

Маскировка кораблей Черноморского флота / Фото: Twitter / Министерство обороны Великобритании

"Несмотря на эти попытки маскировки, российские самолеты все еще уязвимы к сбитию в воздухе, а российские корабли все еще уязвимы во время операций в Черном море. Маловероятно, что использование методов маскировки приведет к значительному уменьшению потерь", — резюмирует Минобороны Британии.

Также в британской разведке отметили, что именно отсутствие эффективного применения маскировки было одной из ключевых оперативных неудач России на ранних этапах полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, в России назначен новый командующий Черноморским флотом – что о нем известно.

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