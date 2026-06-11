РФ пытается отрезать Константиновку: эксперт предупредил об опасном замысле врага

Константиновка / © 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

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В Константиновке Донецкой области продолжаются городские бои. Российские войска пытаются проникнуть в город по разным направлениям и отрезать промышленную зону от других районов во избежание длительных боев на ее территории.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

По его словам, у российских подразделений уже есть закрепленные позиции в окрестностях Константиновки и пытаются одновременно продвигаться с западного и восточного направлений.

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«Начались бои в Константиновке, городские бои, да, россияне находятся в окрестностях, у них закреплены позиции в окрестностях Константиновки с западной, с восточной части города, они пытаются инфильтрироваться одновременно», — сказал Коваленко.

Эксперт пояснил, что одной из главных целей окупантов является перерезание Северного путепровода в районе улицы Бельгийской.

«Это им необходимо, чтобы полностью изолировать Константиновскую промышленную зону», — отметил он.

По словам Коваленко, промышленная зона занимает значительную часть города вдоль реки Кривой Торец и является сложным участком для ведения штурмовых действий.

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Он подчеркнул, что российские войска традиционно сталкиваются с трудностями во время боев в крупных городах, особенно на территории промышленных предприятий.

«Сейчас они пытаются своими инфильтрациями создать условия для перерезания и отрезания промышленной зоны от северной части города и ее изоляции, чтобы не пришлось за нее вести более длинные бои», — пояснил обозреватель.

Также Коваленко обратил внимание на изменение тактики оккупационных войск. По его словам, россияне все чаще используют не малые штурмовые группы, а фактически единичных военных или группы из двух человек.

«Раньше это называлось малые тактические группы, сейчас это уже можно назвать микротактической группой. Они действуют уже не по три-четыре или четыре-пять человек. Они отправляют единичных штурмовиков или двойки», — рассказал он.

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По словам эксперта, таким образом оккупанты пытаются уменьшить свою заметность и усложнить работу украинских операторов дронов.

В то же время он подчеркнул, что, несмотря на небольшую численность таких групп, атаки происходят непрерывно.

«Они это делают постоянно 24/7, волна за волной. Такие группы отправляются почти каждую минуту с целью инфильтрации. Поэтому количественно их все равно достаточно много», — подытожил Коваленко.

Ранее сообщалось, что военный эксперт Константин Машовец озвучил пессимистический прогноз, заявив о высокой вероятности потери контроля над Константиновкой уже в июне-июле.

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Мы ранее информировали, что ситуация в Константиновке Донецкой области остается крайне сложной, однако украинские военные принимают меры по стабилизации обороны и уменьшению продвижения российских штурмовых групп.

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