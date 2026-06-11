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РФ пытается отрезать Константиновку: эксперт предупредил об опасном замысле врага
Российские подразделения уже имеют закрепленные позиции в окрестностях Константиновки и пытаются одновременно продвигаться по западному и восточному направлениям.
В Константиновке Донецкой области продолжаются городские бои. Российские войска пытаются проникнуть в город по разным направлениям и отрезать промышленную зону от других районов во избежание длительных боев на ее территории.
Об этом в эфире Эспрессо рассказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.
По его словам, у российских подразделений уже есть закрепленные позиции в окрестностях Константиновки и пытаются одновременно продвигаться с западного и восточного направлений.
«Начались бои в Константиновке, городские бои, да, россияне находятся в окрестностях, у них закреплены позиции в окрестностях Константиновки с западной, с восточной части города, они пытаются инфильтрироваться одновременно», — сказал Коваленко.
Эксперт пояснил, что одной из главных целей окупантов является перерезание Северного путепровода в районе улицы Бельгийской.
«Это им необходимо, чтобы полностью изолировать Константиновскую промышленную зону», — отметил он.
По словам Коваленко, промышленная зона занимает значительную часть города вдоль реки Кривой Торец и является сложным участком для ведения штурмовых действий.
Он подчеркнул, что российские войска традиционно сталкиваются с трудностями во время боев в крупных городах, особенно на территории промышленных предприятий.
«Сейчас они пытаются своими инфильтрациями создать условия для перерезания и отрезания промышленной зоны от северной части города и ее изоляции, чтобы не пришлось за нее вести более длинные бои», — пояснил обозреватель.
Также Коваленко обратил внимание на изменение тактики оккупационных войск. По его словам, россияне все чаще используют не малые штурмовые группы, а фактически единичных военных или группы из двух человек.
«Раньше это называлось малые тактические группы, сейчас это уже можно назвать микротактической группой. Они действуют уже не по три-четыре или четыре-пять человек. Они отправляют единичных штурмовиков или двойки», — рассказал он.
По словам эксперта, таким образом оккупанты пытаются уменьшить свою заметность и усложнить работу украинских операторов дронов.
В то же время он подчеркнул, что, несмотря на небольшую численность таких групп, атаки происходят непрерывно.
«Они это делают постоянно 24/7, волна за волной. Такие группы отправляются почти каждую минуту с целью инфильтрации. Поэтому количественно их все равно достаточно много», — подытожил Коваленко.
Ранее сообщалось, что военный эксперт Константин Машовец озвучил пессимистический прогноз, заявив о высокой вероятности потери контроля над Константиновкой уже в июне-июле.
Мы ранее информировали, что ситуация в Константиновке Донецкой области остается крайне сложной, однако украинские военные принимают меры по стабилизации обороны и уменьшению продвижения российских штурмовых групп.