РФ пытается прорвать оборону на двух направлениях и продолжает "мясорубку" в Бахмуте: главное со сводки Генштаба

В Генштабе рассказали главные события на фронте за последние сутки.

За эти сутки оккупанты осуществили пуск 84 ракет различного базирования. 34 ракеты были уничтожены украинскими защитниками, еще 8 не достигли своих целей. Также враг нанес 12 авиационных ударов, в частности, использовал 8 беспилотников типа Shahed-136, половина из которых была сбита.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 9 марта.

Генштаб напоминает, что угроза вражеских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.

Север

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. РФ сохраняет военное присутствие на территории Беларуси, однако формирование наступательных группировок не выявлено. В то же время противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Курской области.

В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населённых пунктов Елине Черниговской области; Атинское Сумской области; Казачья Лопань, Стрилеча, Красное, Волчанск и Бологовка Харьковской области.

Ад на Донбассе

Россияне не оставляют попыток оцепить Бахмут, чтобы потом выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты пытаются прорвать оборону наших войск. Совершили артиллерийские обстрелы населенных пунктов, среди них – Двуречная, Гряниковка, Западное, Кисловка и Берестово Харьковской области; Невское и Краснопоповка в Луганской области, а также Раздоловка Донецкой области.

и направлениях оккупанты пытаются прорвать оборону наших войск. Совершили артиллерийские обстрелы населенных пунктов, среди них – Двуречная, Гряниковка, Западное, Кисловка и Берестово Харьковской области; Невское и Краснопоповка в Луганской области, а также Раздоловка Донецкой области. На Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовые действия Бахмута. Наши защитники отразили многочисленные атаки в районах Бахмута и Ивановского. Под вражеские обстрелы попали, в частности, Васюковка, Миньковка, Дубово-Василовка, Богдановка, Бахмут, Курдюмовка и Майорск Донецкой области.

направлении враг не прекращает штурмовые действия Бахмута. Наши защитники отразили многочисленные атаки в районах Бахмута и Ивановского. Под вражеские обстрелы попали, в частности, Васюковка, Миньковка, Дубово-Василовка, Богдановка, Бахмут, Курдюмовка и Майорск Донецкой области. На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник проводил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Марьинка, Победа и Угледар Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Авдеевка, Водяное, Георгиевка, Невельское, Красногоровка, Победа, Угледар, Пречистовка и Нескучное Донецкой области.

Юг

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборонительные действия. Обстрелы подверглись районам населенных пунктов, что неподалеку от линии столкновения, в частности: Новоселка и Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Каменское Запорожской области, а также Михайловка Херсонской области и Херсон.

Ответные удары

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:

пункт управления,

6 районов сосредоточения личного состава противника,

2 логистических центра,

3 склада боеприпасов,

станцию РЭС и зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции.

Что в оккупации

В отдельных населенных пунктах захваченной Херсонской области наблюдается активизация мародерства россиянами. Оккупанты вывозят из Голой Пристани и Новой Збурьевки награбленное имущество, бытовую технику, грузовыми автомобилями, которыми доставляли боеприпасы своим подразделениям.

Ранее военный эксперт, полковник Петр Черник рассказал, чего ждут ВСУ, чтобы начать контрнаступление, и от чего он зависит.

Военный эксперт Александр Коваленко сообщал, что оккупанты символически идут на штурм Бахмута через кладбище, там и остаются

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