РФ пытается прорвать оборону в Луганской области: на Сватовском и Кременском направлениях идут тяжелые бои

Россияне свезли в Луганскую область огромное количество недавно мобилизованных и осужденных.
Российские оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону в Луганской области.
Как 4 ноября в эфире телемарафона рассказал председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, на Сватовском и Кременском направлениях продолжаются тяжелые бои.
"После обстрелов, стандартная тактика: отправляют подразделение к взводу, чтобы они шли в наступление. Они гибнут и отправляют сразу следующий, или снова обстрел, и снова следующий. Там у нас такая ситуация, что они даже погибших не забирают. Второе или третье, идущее в наступление подразделение, они идут по трупам своим", — рассказал глава ОВА.
Он добавил, что на Луганское направление Россия перебросила большое количество мобилизованных.
Следует отметить, что 5 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил о начале деоккупации Луганщины. Он подчеркнул, что ВСУ, несмотря на атаки россиян, держат оборону и продолжают контрнаступление. Оно хоть и не такое быстрое, как на Харьковщине, но продвижение на несколько км происходит каждый день.
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