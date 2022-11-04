РФ пытается прорвать оборону в Луганской области: на Сватовском и Кременском направлениях идут тяжелые бои

Российские оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону в Луганской области.

Как 4 ноября в эфире телемарафона рассказал председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, на Сватовском и Кременском направлениях продолжаются тяжелые бои.

"После обстрелов, стандартная тактика: отправляют подразделение к взводу, чтобы они шли в наступление. Они гибнут и отправляют сразу следующий, или снова обстрел, и снова следующий. Там у нас такая ситуация, что они даже погибших не забирают. Второе или третье, идущее в наступление подразделение, они идут по трупам своим", — рассказал глава ОВА.

Он добавил, что на Луганское направление Россия перебросила большое количество мобилизованных.

Следует отметить, что 5 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил о начале деоккупации Луганщины. Он подчеркнул, что ВСУ, несмотря на атаки россиян, держат оборону и продолжают контрнаступление. Оно хоть и не такое быстрое, как на Харьковщине, но продвижение на несколько км происходит каждый день.

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