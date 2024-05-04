РФ пытается прорвать украинскую оборону в Донецкой области, ВСУ отбили ряд атак — Генштаб

Украинские Вооруженные силы отразили ряд атак российских оккупантов на разных участках фронта. В частности, в Донецкой области РФ пытается прорвать украинскую оборону. За прошедшие сутки произошло 119 боевых столкновений.

Детальнее о ситуации на фронте – в утренней сводке Генштаба ВСУ 4 мая.

В общем, враг нанес 5 ракетных и 105 авиационных ударов, совершил 91 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 13 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 13 ударных дронов были уничтожены.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Барановка Сумской области; Боровая, Купянск Харьковской области; Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области; Спорное, Терны, Ямполевка, Торское, Лиман, Верхнекаменное, Спорное, Северск, Ивано-Дарьевка, Дилиевка, Нью-Йорк, Волчье, Калиновое, Желательное, Веселое, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Камышевка, Карловка, Богоявленка, Евгений, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Роботино Запорожской области и Крынки Херсонской области.

Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронте

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления.

На Купянском направлении нашими воинами отражены 9 атак в районах населенных пунктов Петропавловка, Кисловка Харьковской области и Андреевка, Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении отражены 7 атак, совершенных противником в районах Макеевки, Невского и Серебрянского лесничества на Луганщине и Тернов и Торского Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 27 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Новый, Клищиевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 34 атаки в районах населенных пунктов Архангельское, Новоалександровка, Сокол, Новопокровское, Уманское, Нетайлово и западнее Семеновки.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Прасковьевка и Водяное Донецкой области, где враг 16 раз пытался прорвать оборону наших войск.

В Ореховском направлении противник 5 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботиного на Запорожье.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, совершил 11 безуспешных атак.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и 3 пунктам управления противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления и 2 артиллерийским средствам противника.

Напомним, ночью 4 мая РФ атаковала дронами. Враг выпустил 13 БпЛА типа "Shahed-131/136" и четыре зенитных управляемых ракет С-300 из Белгородской области РФ.

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