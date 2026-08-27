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РФ пытается растянуть украинскую ПВО: как работает новая схема ударов
Россия все активнее комбинирует разные типы ударов по Украине, чтобы перегрузить систему ПВО.
Российские войска комбинируют разные типы ударов по Украине, пытаясь перегрузить или максимально растянуть систему противовоздушной обороны. Для этого РФ применяет как концентрированные атаки по одному городу, так и одновременные удары по разным регионам.
Об этом рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики Павел Лакийчук в эфире "Киев 24".
По его словам, один из сценариев предполагает концентрированный удар, когда большое количество ракет и беспилотников одновременно направляется на один город или район.
«Цель таких ударов – перегрузить противовоздушную оборону. И это позволит большему количеству ракет и дронов достичь своих целей», — объяснил эксперт.
Другой вариант – рассредоточенная атака, когда россияне почти одновременно бьют по разным городам Украины. По словам Лакийчука, один из таких примеров — одновременные удары по Киеву, Днепру, Запорожью и Кривому Рогу.
Таким образом, РФ пытается заставить украинскую ПВО работать сразу на многих направлениях и рассредоточивать имеющиеся средства.
Россия может чередовать типы атак
Лакийчук отметил, что российские военные также учитывают наличие у Украины средств противодействия баллистическим ракетам. По его мнению, РФ может пытаться избивать там, где таких систем меньше, а после рассредоточенных атак снова перейти к концентрированному удару по одному городу.
Отдельно эксперт обратил внимание на соединение баллистических ракет с реактивными беспилотниками. Во время первой волны атаки применялись одновременно и скоординированы во времени.
По словам Лакийчука, реактивные дроны — от реактивных «Шахедов» до «Бандеролей» — все чаще выполняют функции, которые раньше возлагались преимущественно на крылатые ракеты из стратегической авиации или морские «Калибры».
Таким образом, Россия пытается комбинировать различные средства поражения и изменять географию ударов, чтобы усложнить работу украинской противовоздушной обороны.
Напомним, в ночь на 27 августа кафиры атаковали Киевщину, в результате чего в Бориспольском районе вспыхнул сильный пожар на складских помещениях, предварительно — на комплексе ROZETKA. Пострадали двое жителей – 15-летняя девушка и 73-летняя женщина. Разрушения и повреждения получили склады в Фастовском районе и частные дома в Броварском, Вышгородском и Бориспольском районах.