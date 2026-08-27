РФ пытается растянуть украинскую ПВО: как работает новая схема ударов

Ракета (иллюстративная фотография) / © Associated Press

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Российские войска комбинируют разные типы ударов по Украине, пытаясь перегрузить или максимально растянуть систему противовоздушной обороны. Для этого РФ применяет как концентрированные атаки по одному городу, так и одновременные удары по разным регионам.

Об этом рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики Павел Лакийчук в эфире "Киев 24".

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По его словам, один из сценариев предполагает концентрированный удар, когда большое количество ракет и беспилотников одновременно направляется на один город или район.

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«Цель таких ударов – перегрузить противовоздушную оборону. И это позволит большему количеству ракет и дронов достичь своих целей», — объяснил эксперт.

Другой вариант – рассредоточенная атака, когда россияне почти одновременно бьют по разным городам Украины. По словам Лакийчука, один из таких примеров — одновременные удары по Киеву, Днепру, Запорожью и Кривому Рогу.

Таким образом, РФ пытается заставить украинскую ПВО работать сразу на многих направлениях и рассредоточивать имеющиеся средства.

Россия может чередовать типы атак

Лакийчук отметил, что российские военные также учитывают наличие у Украины средств противодействия баллистическим ракетам. По его мнению, РФ может пытаться избивать там, где таких систем меньше, а после рассредоточенных атак снова перейти к концентрированному удару по одному городу.

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Отдельно эксперт обратил внимание на соединение баллистических ракет с реактивными беспилотниками. Во время первой волны атаки применялись одновременно и скоординированы во времени.

По словам Лакийчука, реактивные дроны — от реактивных «Шахедов» до «Бандеролей» — все чаще выполняют функции, которые раньше возлагались преимущественно на крылатые ракеты из стратегической авиации или морские «Калибры».

Таким образом, Россия пытается комбинировать различные средства поражения и изменять географию ударов, чтобы усложнить работу украинской противовоздушной обороны.

Напомним, в ночь на 27 августа кафиры атаковали Киевщину, в результате чего в Бориспольском районе вспыхнул сильный пожар на складских помещениях, предварительно — на комплексе ROZETKA. Пострадали двое жителей – 15-летняя девушка и 73-летняя женщина. Разрушения и повреждения получили склады в Фастовском районе и частные дома в Броварском, Вышгородском и Бориспольском районах.

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