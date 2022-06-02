РФ пытается сдержать наступление ВСУ: в Генштабе рассказали, что делают оккупанты

Российские оккупанты пытаются сдержать наступление ВСУ.
Российские армейцы взорвали мосты на Криворожском направлении в районах Давыдова Брода и Великой Александровки, чтобы не допустить контрнаступления украинских защитников.
Об этом рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге.
Также, по его словам, оккупанты перешли к обороне на неподготовленном рубеже Давыдов Брид – Белогорка – Андреевка.
Похожая ситуация в Харьковской области, где россияне сосредотачивают основные усилия на удержании занимаемых рубежей и сдерживании продвижения наших войск в сторону государственной границы. Для понижения наступательного потенциала наших войск противник оказывает огневое действие с внедрением как ствольной артиллерии, так и реактивных систем залпового огня.
Кроме того, РФ блокирует гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря.
"В Черноморской операционной зоне враг продолжает принимать меры по блокированию гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря. Удерживает в готовности к применению два носителя высокоточного оружия, суммарный ракетный залп которых составляет до 16 ракет морского базирования типа "Калибр", – сообщил Алексей Громов.
Ранее Генштаб сообщил свежие данные о количестве ракет, выпущенных Россией по Украине за время войны.
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