РФ пытается спасать экономику, тратя триллионы на скупку акций российских компаний

Торги на фондовом рынке "Московской биржи" в понедельник и вторник не проводятся.

РФ потратит часть Фонда национального благосостояния на скупку акций российских компаний, обрушившихся на введение беспрецедентно жестких санкций против РФ.

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Распоряжение правительства о том, чтобы направить на эти цели в 2022 году до 1 трлн рублей, подписано. Об этом сообщает Forbes, чьи источники подтвердили подлинность опубликованного изданием "Майский указ" документа. Распоряжение датировано еще субботой, 26 февраля.

Торги на фондовом рынке "Московской биржи" в понедельник и вторник не проводятся.

Согласно распоряжению правительства, для покупки акций на рынке Минфин имеет право привлекать ВЭБ и "специализированные финансовые организации".

Напомним, что международная платежная система Mastercard заблокировала доступ к своей системе для нескольких российских финансовых систем.

После внедрения санкций курс рубля начал резко падать. Эксперты объясняют, что ждет Россию в дальнейшем – будут ограничения на большинство финансовых сделок, в том числе кредитование, цены, на все без исключения, сильно полезут вверх. Многие предприятия, как государственные, так и частные, начнут сокращение рабочих мест и заработной платы. Резко возрастет задолженность по заработной плате, а возможность купить уже привычную технику упадет. Сократят государственный заказ, включая оборонный сектор, инвестиции в инфраструктуру.