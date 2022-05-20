РФ пытается удержать захваченные территории и создать предпосылки для очередного соглашения, которое все равно нарушит – Ермак

Россия должна освободить наши территории, включая Крым и Донбасс, отмечает советник руководителя Офиса президента.
Целью Украины является скорейшее установление мира. Чем дольше длится эта война, тем больше риски для всей планеты. Но этот мир должен быть справедливым. Суверенитет и территориальная целостность Украины – не тема для компромиссов.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.
Ермак подчеркнул, что "Россия должна освободить наши территории, включая украинский Крым и украинский Донбасс".
"Как вы видите сегодня, наступление россиян захлебывается, они переходят к обороне, пытаясь удержать захваченные территории и создать предпосылки для очередного соглашения, которое все равно вскоре нарушат. Как это было с двумя Минскими соглашениями. Для нас это недопустимо", — резюмировал он.
Напомним, сотрудники разведки США скептически относятся к тому, что любое изменение российского общественного мнения против войны Кремля в Украине, даже драматичное, повлияет на убеждение президента РФ Владимира Путина прекратить конфликт.
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