РФ пытается установить контроль над территориями Донецкой и Луганской областей — Минобороны

Основные усилия противник направляет на оцепление украинских войск на востоке Украины.

Войска России продолжают широкомасштабную вооруженную агрессию против Украины и пытаются оцепить и разгромить группировки украинских объединенных сил, установить контроль за территориями Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузянык во время брифинга в "Медиа Центр Украины".

Он отметил, что враг продолжает перегруппировку своих оккупационных войск для удержания занятых рубежей и готовится к возобновлению наступательных действий.

Россияне не прекращают использовать высокоточное оружие для уничтожения объектов критической инфраструктуры по всей территории Украины.

"Также командование вооруженных сил России принимает меры по формированию и отправке подкрепления на территории Украины и продолжает репрессии против местного населения и попытки создания органов оккупационной власти на временно захваченных им территориях", — сказал он.

В то же время из-за ограниченных возможностей для наступления противник опрокидывает свои войска на более важные для него направления.

"Основные усилия направлены на окружение украинских войск на востоке Украины и расширение контролируемых территорий Луганской и Донецкой области до их административного предела", — отмечает Мотузянык.

Напомним, ФСБ "слила" украинской разведке данные о причастных к преступлениям кадыровцев в Украине.

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