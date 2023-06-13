РФ пытается вернуть недавно деоккупированную Макаровку: хотела применить "Солнцепек"

В этой местности пехота 35-й отдельной бригады им. контрадмирала Остроградского ВСУ оказывает сопротивление оккупантам.

Российские захватчики пытаются вернуть под контроль недавно деоккупированное село Макаровка, расположенное на границе Донецкой и Запорожской областей.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

"Захватчики пытаются вернуть под свой контроль деоккупированное село Макаровка, стирая его с лица земли – применяя авиацию, артиллерию, даже были попытки использовать "Солнцепек" (тяжелая огнеметная система залпового огня – Ред.), – говорит Шершень.

Макаровка на карте / Фото: Deepstatemap

По его словам, в этой местности морская пехота 35-й отдельной бригады им. контрадмирала Остроградского ВСУ проводит стабилизационные действия.

На Таврическом направлении оккупанты также атакуют в районах Марьинки и Авдеевки, а также ведут оборону на направлениях Новопавловки и Времовки.

На Марьинском направлении украинские военные отразили все 14 атак врага в окрестностях Марьинки.

Ранее в Минобороны Украины сообщили, что за прошедшую неделю ВСУ освободили от оккупантов семь населенных пунктов: Лобковое, Левадное, Новодаровку, Нескучное, Сторожево, Макаровку, Благодатное.

Комбат батальона "Арей" рассказал об освобождении Нескучного в Донецкой области. По его словам, встречный бой за село длился 2 суток.

В свою очередь оккупанты, чтобы помешать успешному продвижению ВСУ, взорвали дамбу на реке Мокрые Ялы на границе Запорожской и Донецкой областей. Эта река протекает через недавно деоккупированные населенные пункты Благодатное и Нескучное.

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