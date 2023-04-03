РФ пытается восстановить репутацию бригады, провалившей наступление на Угледар – британская разведка

Неудачи на фронте все чаще связывают с российским высшим военным руководством.

Министерство обороны Российской Федерации целенаправленно осуществляет информационную операцию по возобновлению репутации "элитной" бригады российских морпехов, которая уже стала синонимом тотальных поражений РФ в Украине.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

На самом же деле 155 бригада, вероятно, переводилась в боеспособный статус не менее двух раз за последние шесть месяцев из-за того, что совершала тактически ошибочные лобовые атаки возле Угледара Донецкой области, считают разведчики.

"Попытки Минобороны РФ возродить имидж бригады, вероятно, отражают обеспокоенность тем, что ее неудачи все чаще увязывают с высшим военным руководством России", — говорится в сообщении.

Напомним, 155 бригада понесла большие потери во время боев за Угледар. Командование окупантов посылало солдат в лобовые атаки, которые заканчивались провалом практически каждый раз. Поэтому в российском информационном пространстве возросла критика военного руководства.

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