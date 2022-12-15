РФ пытается втянуть Беларусь в войну, потому что у нее есть командирский состав, которого в ВС РФ не осталось: военный эксперт

Из-за больших потерь среди офицерского состава в ВС РФ Путин пытается втянуть Беларусь в войну, потому что у нее есть командирский состав.

Об этом сказал военный и общественный деятель, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун в эфире телеканала FREEДОМ.

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По его словам, у России огромные человеческие ресурсы, но есть проблемы с обеспечением и теми, кто будет им командовать.

“Человеческий ресурс нужно во что-то одеть, обуть, чем-то вооружить, накормить, куда-то направить. И главное, чтобы кто-то им командовал. То есть вот это проблема для них, почему они и пытаются как-то затянуть Беларусь в эту авантюру”, — отметил эксперт.

По словам Ягуна, в Беларуси еще остались командиры, которые могут руководить подразделениями.

“Насколько они могут управлять – другой вопрос. Но именно есть проблема с командным составом, младшим, старшим командным составом, с командирами низшего звена, сержантами”, — сказал Ягун.

Он добавил, что из-за наличия командирского состава в Беларуси РФ использует ее полигоны для обучения.

Напомним, что в Беларуси военных, вызванных для "внезапной проверки боеготовности", от украинской границы перебросили снова в места постоянной дислокации.