РФ пытается выбить ВСУ с левобережья Херсонщины – Генштаб о главных событиях суток на фронте

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

За рождественские сутки, 25 декабря, на фронте произошло 76 боевых столкновений. Враг нанес 1 ракетный и 19 авиационных ударов, совершил 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

О главных событиях на передовой говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

В результате российских атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на отдельных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 6 атак врага в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Там враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

Синьковка на карте / Фото: Deepstatemap

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе: Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 24 атаки врага в районе Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области и Веселого Донецкой области, где противник при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск. Враг нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов: Терны, Диброва, Северск, Выемка, Спорное, Веселое Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 4 атаки противника в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов.

Фото: Deepstatemap

Также читайте Враг стягивает технику и личный состав: Штупун о ситуации в районе Адвеевки

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 20 атак врага в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 12 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Также враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Новобахмутовка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 10 населенных пунктов.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где противник при поддержке авиации совершил 3 безуспешные атаки на позиции наших защитников. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались следующие населенные пункты Донецкой области: Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Константиновка.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отбиты 3 атаки врага в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности: Водяное, Угледар, Пречистовка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 2 атаки в районе населенного пункта Роботино Запорожской области, где противник безуспешно пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов.

Украинские военные на одном из направлений / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись: Тягинка, Антоновка, Херсон и Солончаки, Куцуруб Николаевской области.

Ситуация на левом берегу

Россияне не отказываются от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 12 безуспешных штурмовых действий.

Генштаб уверяет, что украинские подразделения "устойчиво держат оборону".

Ответные удары

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и 3 зенитно-ракетных комплекса противника.

Читайте ведущие новости дня: