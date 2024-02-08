РФ пытается заблокировать Купянск и сосредотачивает силы в направлении Часова Яра – ВСУ

Российские войска продолжают наступательные действия на Бахмутском направлении и сосредотачивают основные усилия в районе населенного пункта Часов Яр. Также захватчики пытаются заблокировать Купянск.

Об этом руководитель пресс-службы ОСГВ "Хортица" Илья Евлаш сообщил в эфире телемарафона 9 февраля.

Ситуация на Бахмутском направлении

На Бахмутском направлении оккупанты сосредотачивают основные усилия в направлении населенного пункта Часов Яр. Враг продолжает свои наступательные действия и устроил в течение суток 498 обстрелов из всех имеющихся видов вооружения.

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За сутки на этом направлении произошло восемь боевых столкновений. Во время них украинским войскам удалось уничтожить 123 оккупанта и 73 единицы оружия и военной техники, в частности пункт управления БПЛА. Кроме того, Силы обороны уничтожили 58 вражеских беспилотников.

Ситуация на Купянском направлении

На Купянском направлении за сутки было 13 боевых столкновений. Во время боев ВСУ ликвидировали 239 оккупантов, уничтожили и повредили 42 единицы вооружения и военной техники врага. В частности, речь идет о танках, БМП, БТР.

Кроме того, украинские защитники обнаружили и поразили семь укрытий и склад с боеприпасами россиян.

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Евлаш отметил, что российская армия пытается прорвать украинскую оборону в районе населённого пункта Синьковка.

"Во-первых, он самый близкий, во-вторых – на базе любого населенного пункта можно разместить и пункты управления, склады, личный состав. Конечно, это лучше, чем просто в поле. Поэтому для врага остается сейчас это одной из ключевых целей. Параллельно с этим враг пытается заблокировать Купянск и подтягивает туда свои резервы на замену ранее потерянным", — рассказал спикер ОСГВ "Хортица".

Кстати, отдельные подразделения Росгвардии провели оперативную передислокацию в приграничные районы Белгородской области. По оценкам ISW, целью врага могут быть тактические диверсионные трансграничные рейды в Харьковскую область, чтобы отвлечь и отбросить ВСУ от направления Купянск-Сватово-Кременная.

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