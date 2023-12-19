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РФ пытается захватить Синьковку до Нового года: почему это село под Купянском так важно для РФ

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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РФ пытается захватить Синьковку до Нового года: почему это село под Купянском так важно для РФ

Оккупанты на фронте / Фото: Associated Press

Военный Денис Ярославский подчеркнул, что Синковка – это небольшой населенный пункт, но стратегический.

В районе Синьковки на Купянском направлении продолжаются тяжелые бои, оккупанты пытаются захватить населенный пункт к Новому году.

Об этом заявил командир подразделения ВСУ с Купянского направления Денис Ярославский, передает "Эспрессо".

"В районе Синьковки продолжаются тяжелые бои. Враг пытается захватить Синьковку до Нового года. Уже несколько раз была информация от российских военачальников, которая не соответствует действительности, что россияне взяли Синьковку. Но наши ребята стоят там и не отдают ни одного дома", — объяснил Ярославский. .

Он подчеркнул, что Синьковка – это небольшой населенный пункт, но стратегический.

Синьковка на карте / © Deepstatemap
Синьковка на карте / Фото: Deepstatemap

По его словам, россияне в район Синьковки бросают на штурм позиций Сил обороны вагнеровцев и "Шторм-Z".

"Их методы введения боя нам уже давно знакомы. Они продвигают вперед штурмовые группы, а за ними создают эшелонированную оборону. Для того чтобы было куда откатиться и подвозить БК", — подытожил Ярославский.

Ранее начальник пресс-службы штурмовой бригады "Стальная граница" Иван Шевцов рассказал, что под Купянск враг подтягивает резервы, которые долго накапливал в районе Донецкой области.

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Дата публикации
Просмотры
358
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