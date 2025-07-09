РФ пытается запереть в кольцо Константиновку и продвинуться на ключевых направлениях

РФ стремится окружить город и усиливает давление на Донбассе и Запорожье / © Associated Press

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Донецкая область остается одним из приоритетных направлений для вражеских боевых действий, при этом особая опасность угрожает Константиновке.

Об этом он рассказал в интервью 24 каналу.

Политические и военные цели врага

По словам Романа Свитана, у России есть достаточно резервов для реализации оперативно-тактических задач на Восточном фронте. Более того, в августе ожидается поступление второй волны резервов, которые будут задействованы на ключевых участках.

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«Это район Славянска, а выход на этот город украинцам мешает Константиновский гарнизон, поэтому они там давят и продолжат это делать. Поэтому нужно усиливать это направление, разблокировав, по меньшей мере, западную и северо-западную часть Константиновки», — подчеркнул эксперт.

Карта DeepState. Константиновка, Донецкая область. / © Deepstatemap

Среди основных направлений, на которые будет направлено давление противника, Роман Свитан назвал Покровское и Запорожское. Последний критически важен для россиян с целью расширения сухопутного коридора на Юге.

Полковник запаса ВСУ подчеркнул, что враг преследует две основные цели:

Военная: расширение сухопутного коридора путем захвата Запорожской области.

Политическая: оккупация Донецкой области и захват ключевых населенных пунктов, препятствующих продвижению к административным границам Донбасса.

Речь идет о Покровско-Мирноградской агломерации (с направлением движения на Доброполье) и Константиновского или Торецко-Часовьярского направления (с движением на Славянск). Роман Свитан не исключает, что в августе-сентябре может активизироваться и Луганское направление — Купянско-Лиманская ось.

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Сейчас давление на Славянск с юга для россиян недостаточно. Они также постараются двигаться с севера, со стороны Лимана. Однако, как заметил Роман Свитан, еще далеко. Поскольку враг сейчас «топчется» в районе Торского и Купянска. Поэтому это направление менее опасно по сравнению с Константиновкой, Покровском и Запорожьем.

На Запорожском фронте почти вся линия столкновения от Васильевки до Гуляйполя и восточнее находится в активном состоянии. Россияне проводят небольшие операции малыми группами, ожидая подтягивания резервов. Именно поэтому, по мнению военного эксперта, Запорожский фронт будет оставаться активным в течение всей летней военной кампании.

Напомним, российские войска пытаются выровнять линию фронта в Покровском направлении, чтобы продвинуться в сторону Днепропетровской области. Украинские военные держат оборону и врагу это не удается.