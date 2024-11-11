РФ пытается зайти в Курахово и выйти к важным трассам в Донецкой области: чем это грозит ВСУ

Ситуация вокруг города Курахово в Донецкой области продолжает ухудшаться. Россияне активно пытаются выйти на логистические пути сил обороны Украины.

Об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

Российские военные пытаются совершить "обёртывание города", заходя с флангов. По информации аналитиков, захватчики штурмуют позиции украинских военных с севера, юга и востока.

"Северная и южная части являются целью обхода города с флангов, где противнику важно по меньшей мере взять под огневой контроль трассу Н15 Запорожье-Донецк и достаточно, чтобы производить поражения по любому перемещению. С юга движение осуществляется по дирекции Ясна Поляна-Максимовка-Трудовое, где с постоянным давлением и потерями у россиян есть продвижение", — говорится в сообщении DeepState.

Отмечается, что на севере Курахово россияне сосредоточили свое максимальное внимание на населенном пункте Солнцовка. Хотя оккупанты имели успешную попытку войти в деревню, но сейчас ВСУ уничтожают вражескую пехоту. Кроме того, продолжаются активные попытки оккупантов добраться до населенных пунктов Берестки и Старые Терны. Восточная сторона штурмовых действий также дается с успехом россиянам.

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"Одновременно неблагоприятная обстановка складывается в "кармане" в районе населенных пунктов Антоновка-Екатериновка-Елизаветовка. Ведь россияне еще более активизировались и постоянно лезут на позиции украинских военных. Во время выхода врага на трассу Н15, этот участок будет самым опасным для пребывания. Такими действиями потеря" контроля над Кураховым остается вопросом времени", – добавляют аналитики.

Напомним, командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" заявил, что российская армия взорвала Кураховскую дамбу. Подтоплены многие деревни в направлении села Богатырь.

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