РФ пыталась поразить как можно больше, силы ПВО работали 9 часов: детали о ночной атаке по Украине

На юге удалось сбить семь вражеских дронов, но есть и попадание в Криворожском районе.

Российские войска в ночь на 29 марта устроили комбинированную атаку по Украине ракетами и дронами с разных направлений. Целью вражеской атаки была энергетика и оккупанты пытались поразить как можно больше. Боевая работа ПВО длилась более девяти часов.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины и их спикер Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

В ходе ночной комбинированной атаки на Украину российские войска задействовали и тактическую, и стратегическую авиацию, а также дроны-камикадзе типа "Шахед". Боевая работа сил ПВО длилась более девяти часов.

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Направленные с юга "Шахеды" маневрировали по нескольким областям, пытались обойти средства ПВО.

"В операционной зоне Сил обороны юга удалось результативно отработать по 7 баражирующих снарядах: 5 в Николаевской области, 2 в Днепропетровской", – отмечается в заявлении.

Однако есть и попадание – по энергетическому объекту в Криворожском районе. Там был ранен человек и вспыхнул пожар. Чрезвычайники оперативно потушили огонь. Последствия атаки уточняются.

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Детали о ночной атаке от Гуменюк

"Враг мощно атаковал Украину, направлял с разных направлений разное оружие. В нашей зоне ответственности отражали удары дронов типа "Шахед", которые враг направлял преимущественно на Николаевщину и на Криворожье на Днепропетровщине. Это снова была атака на энергетику. Очевидно, что враг пытался поразить как можно больше", – отметила Гуменюк.

Она также сообщила о попадании на Криворожье.

"Объект несколько поврежден, есть раненый работник. Все работы уже начаты, работают энергетики и все экстренные службы были вовремя привлечены, но с учетом алгоритма безопасности. Помним коварство врага. В этот раз он направлял не только дроны, но и ракеты в том самом направлении, где уже должны были работать спасатели", – обратила внимание спикер Сил обороны юга.

Гуменюк проинформировала о семи уничтоженных "Шахедах". Остальные дроны вышли из зоны ответственности защитников юга, и по ним работали их коллеги.

Напомним, враг ночью атаковал БПЛА и ракетами объекты топливно-энергетического сектора Украины. Россияне выпустили 99 ракет и дронов, украинские силы ПВО уничтожили 84 из них.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости 8:00 29 марта. Массированная атака! Ракеты и "Шахеды" – по всей Украине!

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