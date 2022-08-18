РФ пыталась прорвать оборону ВСУ на Краматорском и Бахмутском направлениях: какая ситуация на Донбассе

В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию о ситуации на Донбассе.

На Донбассе российские оккупанты продолжают массовые обстрелы украинских позиций и гражданской инфраструктуры из танков и артиллерии, а также наносят авиаудары.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 18 августа.

Славянское направление

Враг совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вблизи Грушувахи, Великой Камышевахи, Краснополья, Дубровного, Вернополья, Бражевки, Красного, Адамовки, Мазановки, Норцовки, Долины и Богородичного.

Краматорское направление

Зафиксированы обстрелы возле Северска, Серебрянки, Раздолевки, Григоровки, Спорного, Верхнекаменского, Звоновки, Ивано-Дарьевки, Федоровки, Берестового, Веселого и Кривой Луки.

Кроме того, россияне нанесли авиаудару недалеко от Спирного.

Оккупанты предприняли безуспешную попытку наступления в направлении Николаевка — Выемка. Понесли потери и отступили.

Бахмутское направление

Россияне обстреливали из танков и артиллерии разных типов районы Бахмута, Соледара, Зайцево, Яковлевки, Кодемы, Белогоровки, Вершины и Железного.

Задействовали авиацию для ударов по районам Соледара, Бахмута, Яковлевки, Зайцево, Покровского, Веселой Долины и Белогоровки.

Наступательными и штурмовыми действиями противник пытался прорвать оборону украинских войск и продвинуться из районов Владимировки, Покровского, Клинового, Семигорья и Гольмовского в направлении города Бахмут. Однако успеха не имел и отошел.

Авдеевское направление

На Авдеевском направлении из танков, ствольной и реактивной артиллерии огневого воздействия подверглись районы населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Пески, Опытное, Первомайское, Невельское, Каменка, Веселое, Новобахмутовка, Нетайлово, Нью-Йорк и Юрьев.

Российские оккупанты задействовали авиацию для ударов непосредственно по Красногоровке.

Враг предпринял неудачные попытки улучшения тактического положения на направлениях Верхнеторецкое – Каменка, Новоселовка Вторая – Авдеевка, Пески – Первомайское и Лозовое – Первомайское.

Новопавловское направление

Зафиксированы обстрелы вблизи Павловки, Владимировки, Великой Новоселки, Угледара, Времевки, Новомихайловки, Пречистовки и Золотой Нивы. Также оккупанты нанес авиаудар неподалеку от Угледара.

Наступательными действиями россияне пытались улучшить тактическое положение в направлении Тарамчук – Водяное. Однако получили жесткий отпор и отступили.

Ранее в Генштабе рассказали, что на юге оккупанты пытаются помешать контрнаступлению ВСУ.

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