РФ ракетами попала в Харьковскую ТЭЦ: какая ситуация в областях со светом

В Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях электроснабжение возобновлено на 100%.

В результате атак российских оккупантов были полностью обесточены Харьковская и Донецкая области, частично – Запорожская, Днепропетровская, Сумская.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Российские террористы остаются террористами и бьют по критической инфраструктуре. Никаких военных объектов только цель оставить людей без света и тепла", — отметил он.

Зеленский подчеркнул, что "даже сквозь непроглядную тьму Украина и цивилизованный мир отчетливо видят эти террористические акты".

"Холод, голод, тьма и жажда – для нас не так страшно и смертельно, как ваши "дружба и братство". Но история все расставит по местам. И мы будем с газом, светом, водой и едой.. И без вас", – обратился он к РФ.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко добавил, что перебои со светом могут быть по всей стране.

"Россияне хотят оставить нас без света, воды и тепла. Скоординированно работаем над оперативным восстановлением", — заверил он.

В ГСЧС тем временем опубликовали фото ликвидации последствий аварий, вызванных вражеской атакой.

Харьковская область

Тимошенко сообщила, что двумя крылатыми ракетами россияне попали по объектам критической инфраструктуры под Харьковом.

Сейчас на месте трудятся пожарные. Энергетики работают над восстановлением работы систем критической инфраструктуры, чтобы как можно быстрее появилась электроэнергия в больницах и других жизненно важных объектах.

Советник главы ОП Михаил Подоляк уточнил, что РФ ударила по Харьковской ТЭЦ.

"Прямые умышленные удары по критической гражданской инфраструктуре, в частности по крупнейшей Харьковской ТЭЦ-5, – это безусловное проявление терроризма России и ее желание массово оставить мирных граждан без света и тепла. Таков трусливый "ответ" за бегство собственной армии с поля боя", — сказал Подоляк.

Заместитель начальника ГСЧС Харьковщины Анатолий Торяник в комментарии "Суспильному" сообщил, что по меньшей мере один человек погиб в результате обстрела объекта инфраструктуры Харькова.

"По информации персонала, в помещении по которому попала ракета, находились двое дежурных. Одного нашли мертвым. Другого продолжаем искать", — отметил он.

В Сети сообщили, что в момент удара по Харьковской ТЭЦ метро в Харькове остановилось. Осуществлялась эвакуация из поездов. Люди идут по туннелю пешком.

Позже Кирилл Тимошенко сообщил, что в Сумской и Днепропетровской областях электроснабжение возобновлено на 100%.

Глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин сообщил, что свет и водоснабжение восстановили во всех районах Полтавщины. Но энергетики продолжают стабилизировать уровень напряжения.

"Укрзализныця"

В "Укрзализныце" заверили, что, несмотря на ракетные удары и проблемы с электроэнергией, ситуация под полным контролем по всем направлениям.

"В Полтаве питание вокзала уже возобновлено. В Харькове работает дикторская, все сотрудники на местах, проходит посадка на поезда", — говорится в сообщении.

В настоящее время задерживаются 4 поезда:

№1 Харьков – Ивано-Франковск – ориентировочная задержка 45 мин.;

№786 Киев – Шостка – задержка 40 мин.

Кроме того, чтобы пассажиры успели добраться до вокзала в условиях неработающего метро, мы скорректировали график отправления.

№164 Харьков – Киев – время отправления 21:16

№7 Харьков – Одесса – время отправления 21:43

№259 Сумы — Ив.Франковск, в 20:38 уже уехал (задержка 38 мин.)

Пассажиров пригородного сообщения сажают в поезда дальнего следования с остановками на необходимых станциях.

На вокзалах Харькова и других временно обесточенных городов организована безопасная высадка и посадка пассажиров. Также пассажирам будет позволено остаться на территории вокзалов в течение комендантского часа.