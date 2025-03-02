РФ распространила фейковое обращение якобы украинского военного, чтобы "идти на Киев"

Человек на этих видео, вероятно, является российским актером.

Вражеская пропаганда распространяет лживые видеозаписи с якобы военнослужащим 114-й отдельной бригады территориальной обороны, который "призывает украинских военных идти на Киев".

Об этом пишет в сообщении в социальных сетях Центра противодействия дезинформации.

Верифицировав информацию в 114-й отдельной бригаде Сил территориальной обороны ВСУ, Центр сообщает, что военнослужащие этого подразделения не причастны к созданию этих видеозаписей. В бригаде нет присутствующего на видео бойца, который выдается за их военного.

Человек на этих видео, вероятно, является российским актером, а сами записи созданы врагом для дестабилизации украинского общества.

Ранее Центр сообщал, что в РФ за деньги минобороны действует ряд креативных агентств и театральных студий, участвующих в производстве контента. Одна из них – студия "Крылья" – получает финансирование по закрытым статьям бюджета минобороны и специализируется на съемке контента об украинских военных.

Распространение подобных призывов является частью российской информационной операции по подстрекательству к протестам в Украине и расколу общества по линии "гражданские-военные".

114 бригада продолжает давать отпор врагу на самых горячих направлениях фронта, в том числе на Купянском.

Напомним, в Киевской области задержали агентов ФСБ, которые готовили взрывы на объектах ВСУ и правоохранительных органов.

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