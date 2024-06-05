РФ распространила очередной фейк о якобы расстреле ВСУ наемников из Африки — опровержение СНБО

В СНБО объяснили, почему очередной фейк от россиян – это постановочное видео.

Российская пропаганда распространила очередной фейк о военных Вооруженных сил Украины. Так, оккупанты распространили постановочное видео, на котором якобы украинские военные расстреливают наемников-дезертиров из Африки.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

На видео, снятом в темном помещении, можно увидеть вроде бы украинских военных и четырех мужчин, стоящих на коленях возле стены.



"Голос, который якобы принадлежит украинскому военному, на чью нагрудную камеру снято видео, с российским акцентом обвиняет африканцев в дезертирстве, после чего "расстреливает их". Примечательно, что "расстреливаемые" стоят перед кирпичной стеной, от которой должны рикошетить пули, что было бы опасно для "расстреливающих", - говорится в сообщении.

Фейк РФ о расстреле ВСУ наемников из Африки / Фото: Telegram / Центр противодействия дезинформации

В ЦПД подчеркнули, что это видео является очередным фейком, который сейчас активно производит российская пропаганда.

Напомним, ЦПд ранее сообщал, что к производству таких видео причастна студия "Крылья", связанная с российским Минобороны. Также над таким контентом работают подрядчики, касающиеся "Новороссия ТВ", а разгонку обеспечивают агентства, взаимодействующие с ГРУ РФ.

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