РФ распространяет фейк, что СБУ якобы будет применять ядовитые вещества против мирных жителей

РФ распространяет фейк, что СБУ якобы будет применять ядовитые вещества против мирных жителей

В СБУ объяснили, почему это неправда.

С начала войны в Украине российские пропагандисты придумали немало фейков. С каждым разом их выдумки становятся все более абсурдными.

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В этот раз пропагандисты РФ заявили, что СБУ якобы "при поддержке западных стран готовит провокацию с применением ядовитых веществ против мирных жителей".

В СБУ объяснили, что подобные заявления России появились после того, как захватчики обстреляли мирную колонну возле Мариуполя и сбросили бомбу на здание городского драмтеатра, где скрывались сотни женщин и детей. Это делается для того, чтобы отвлечь внимание общества от военных преступлений российской армии.

"Очевидно, что подобные заявления захватчиков – лишь попытка отвлечь внимание от очередного военного преступления. Но никакие фейки не перекроют собой геноцид гражданских жителей и гуманитарную катастрофу в Мариуполе, который разрушают российские ракеты и бомбы", – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что даже в теории не могут готовить никаких провокаций с ядовитыми веществами.

Напомним, ранее Верещук рассказала, как пропагандисты РФ атакуют эвакуированных из Мариуполя людей. Оккупанты заставляли украинцев лгать, будто полк "Азов" не выпускал мирных жителей из города.

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