РФ распространяет ложь о ситуации в Донецкой области: Коваленко обратился к украинцам

Руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко. / © из соцсетей

Реклама

В СНБО прокомментировали информацию, которую распространяют россияне по Донецкой области. Нарративы о том, что ВСУ что-то «сдают» — лживые.

Об этом сообщил руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

Он подчеркнул, таким лживым нарративом Россия традиционно сопровождает какие-либо события на фронте с целью внести раскол в общественную дискуссию среди гражданских сейчас. На самом деле ситуация совсем другая.

Реклама

«Никто ничего никогда не сдает, есть просто объективная ситуация в войне, где врагу что-то удается, где нам, где он бросил очень много сил, усиливая давление в течение большого промежутка времени», — отметил Коваленко.

Силы обороны делают все возможное, добавляет он, а часто и невозможно для уничтожения россиян. Так было всегда с 2014 года, и так сейчас.

«Помните это. И очень многое зависит от людей, которых у россиян сейчас больше. Активные бои продолжаются, Силы обороны делают все возможное», - заключили в СНБО.

Ранее говорилось, что диверсионно-разведывательные группы РФ проникают в районы близ Доброполья Покровского района Донецкой области. Оккупанты также, вероятно, недавно продвинулись к юго-востоку от населенного пункта.

Реклама

По данным ISW, российские войска, вероятно, недавно захватили Разино, Сухетское, Федоровку, Уют, Бойковку, Новоторецкое, Заповедное — все населенные пункты находятся юго-восточнее Доброполья, а также Маяк и Панковку, восточнее Доброполья.

Также известно, что передовые российские штурмовые подразделения и «инфильтрационные» группы действуют вблизи Кучеров Яра к северо-востоку от Доброполья, Нового Шахматного и Белицкого.