РФ разделяет Украину по Днепру: в чем заключается новая стратегия ударов

Обстрел Украины / © ТСН

Реклама

Россия изменила подход к атакам на украинскую энергосистему. Если раньше обстрелы были беспорядочными, то теперь враг действует прицельно, стараясь максимально ослабить энергетическую стабильность страны перед зимним сезоном.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук.

По его словам, Кремль получил новую задачу постепенно снизить устойчивость украинской энергосистемы, чтобы создать предпосылки для дефицита электроэнергии.

Реклама

Российские войска отказались от старой тактики массовых обстрелов десятков объектов. Теперь они концентрируют усилия в одной или нескольких ключевых целях. В пределах одной серии атак на один объект могут направить несколько десятков дронов и ракет, чтобы полностью его уничтожить.

«Они предпринимают массированные атаки по одному объекту, по несколько десятков дронов и ракет могут направить на одну цель, чтобы полностью ее уничтожить», — пояснил Ткачук.

Поделение Украины по Днепру

Основное внимание россиян сосредоточено на энергоузлах, соединяющих энергосистему между левым и правым берегами Днепра. Таким образом, враг пытается нарушить стабильность распределения электроэнергии и создать региональный дисбаланс.

«Их задача сегодня — поделить Украину в энергетическом плане на левый и правый берег. На левобережье больше расход электроэнергии, и они пытаются создать там дефицит», — отметил эксперт.

Реклама

Риски масштабных отключений

Точечные удары РФ уменьшают пропускную способность энергосетей и повышают риск повреждения подстанций, расположенных вблизи атомных станций. В случае попаданий возможны аварийные ситуации, которые могут повлечь за собой массовые отключения света.

Украинские энергетики, в свою очередь, вынуждены оперативно перераспределять нагрузки между регионами во избежание цепных аварий в сети.

Напомним, британская разведка сообщает, что Россия продолжает наращивать удары по Украине, готовясь к зимнему сезону. По их данным, в сентябре кафиры использовали около 5500 ударных дронов по сравнению с 4100 в августе, а в октябре эта цифра уже превысила 3000.

Аналитики считают, что приоритетной целью Кремля остается критическая национальная инфраструктура, в том числе энергосистема. Для этого враг применяет тактику перегрузки ПВО, комбинируя массированные запуски дронов (как 7 сентября — более 800 воздушных целей) и новейших крылатых ракет, таких как AS-23a KODIAK. Это намерение подтверждают и четыре масштабных атаки на объекты инфраструктуры, совершенные уже в октябре.