РФ разместила наземные ракетные пусковые платформы в Крыму: в ВСУ заявляют об опасности

В аннексированном Крыму российская армия разместила наземные ракетные пусковые платформы. Захватчики переориентируются для продолжения массированных атак по Украине.

Об этом заявила начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"У врага они есть, понимаем их количество. Мы отслеживаем их маневры. То, что сейчас довольно часто раздаются сигналы воздушной тревоги, связанные с вероятным применением баллистики. Это тоже следствие именно этой активности. Поэтому надо понимать, что враг переключает сейчас определенным. образом тактику по применению и баллистики также", — рассказала она.

Кроме того, угроза новых ракетных атак с Черного моря не исчезла. Россияне имеют ракетоносители. Они оснащены и находятся в пунктах базирования. Впрочем, их готовность очень высока. Достаточно несколько часов, чтобы они оказались на боевом дежурстве.

По ее словам, оккупанты могли накопить достаточно мощный потенциал крылатых ракет "Калибр". Пуски этих воздушных целей, которые были еще в начале года, характеризовались нетипичным количеством.

Напомним, ранее Наталья Гуменюк рассказала об угрозе Черного моря. В частности, оккупанты периодически пытаются атаковать остров Змеиный в Одесской области.

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