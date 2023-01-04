РФ разместила ядерное оружие в Крыму и Беларуси: в ГУР ответили об угрозе удара

Есть информация, что временно оккупированный Крым и Белоруссия рассматривается Кремлем для устроения провокаций.

Применение ядерного оружия с территории временно захваченного Крыма или Беларуси станет последним шагом для действующего режима в России. В то же время в ГУР МО Украины подтвердили информацию, что оккупированный Крым и РБ рассматриваются главой Кремля Владимиром Путиным для проведения таких провокаций.

Об этом сказал представитель пресс-службы ГУР МО Украины Андрей Юсов.

"Когда речь идет об угрозе ядерного оружия со стороны России, мы должны понимать, что эта угроза лишь приблизит конец современной России. Да, есть информация, что оккупированный Крым и территория Беларуси Путиным рассматривается для проведения таких провокаций. Вся эта информация отслеживается, разведданные есть, так что неожиданностью это не станет", — сказал Юсов.

По его словам, в Кремле ясно понимают, что такой шаг станет последним для режима Путина.

"Если они его сделают, хуже будет только им", – добавил он.

Между тем, российско-американский историк Юрий Фельштинский считает, что Россия стремится просто уничтожить Украину, чтобы заставить ее капитулировать.

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