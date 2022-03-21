"РФ разрушает жизнь миллионов людей": Подоляк назвал количество украинцев, которые из-за войны покинули свои города

"РФ разрушает жизнь миллионов людей": Подоляк назвал количество украинцев, которые из-за войны покинули свои города

Эти цифры – это гуманитарная катастрофа для страны.

Приблизительно 11-12 млн украинцев из-за войны вынуждены были покинуть свои города, более 3 млн уехали за границу.

Об этом на своей странице в Telegram 21 марта написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Более 3 млн украинцев вынуждены выехать в европейские страны. Всего вынужденных внутренних переселенцев, из-за войны покинувших свои города, свою работу, – 11-12 млн. Просто осознайте эту цифру. РФ разрушает жизнь миллионов людей. Это еще не глобальная гуманитарная катастрофа?", – написал он.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 26-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, Киев, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.

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