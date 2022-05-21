"РФ разрушила уже 1873 учебных заведения": Зеленский сообщил, что Португалия готова присоединиться к восстановлению Украины

"РФ разрушила уже 1873 учебных заведения": Зеленский сообщил, что Португалия готова присоединиться к восстановлению Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 21 мая, встретился с премьер-министром Португалии Антониу Коштой во время его визита в Киев.

В частности, глава государства обсудил с Коштой дальнейшее ужесточение санкций против Российской Федерации и послевоенное восстановление Украины.

Об этом глава Украины сообщил в традиционном видеообращении к украинцам в субботу, 21 мая.

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"Сегодня в Киеве провел переговоры с премьер-министром Португалии. Поблагодарил его за всю ту поддержку, которую Португалия сейчас оказывает Украине. Это и оборонная, и политическая, и гуманитарная поддержка. Я благодарен за теплое отношение к нашим людям, которые нашли убежище на португальской земли. Обсудили с господином премьер-министром дальнейшее ужесточение санкций против Российской Федерации. А также – послевоенное восстановление нашего государства", — отметил Зеленский.

Украинский президент рассказал, что по итогам переговоров с премьером Португалии его страна готова присоединиться к восстановлению Украины. В частности , речь идет об восстановлении и реконструкции школ и детских садов.

"Португалия готова приобщиться к восстановлению Украины, к восстановлению украинских школ и детских садов. И я хочу напомнить, что за время полномасштабной войны российская армия разрушила уже 1873 учебных заведения. Это колоссальный масштаб потерь. Но когда с тобой объединена Европа, американское лидерство и весь свободный мир, можешь преодолеть и это", – заверил глава государства.

Напомним, 21 мая в рамках визита в Украину премьер-министр Португалии Антониу Кошта посетил Ирпень в Киевской области. Затем он встретился с украинским премьером и президентом Украины.

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