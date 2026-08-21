РФ развернула у границы установки для тяжелых ракет KN-30: чем опасна баллистика из КНДР

Ракета КНДР / © Associated Press

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Россия начала разворачивать в Воронежской области шесть пусковых установок для северокорейских баллистических ракет, которые могут бить по семи областям Украины — Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской, Киевской, Днепропетровской и Запорожской .

В отчете ISW говорится, что ГУР подтвердило передачу России около 50 ракет KN-23, KN-24 и KN-30 (Hwasong-11C) по состоянию на июль 2026 года. Шесть пусковых установок смогут запустить до 120 ракет.

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Какие характеристики имеет KN-30

KN-30 — западное обозначение северокорейской ракеты Hwasong-11C , также называемой Hwasong-11Da . Это увеличенная версия семейства Hwasong-11, к которому также относятся KN-23 и KN-24. Ракета относится к классу баллистических ракет малой дальности , имеет твердотопливный двигатель и запускается с мобильной наземной установки.

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Первый известный испытательный запуск Hwasong-11C прошел 25 марта 2021 года. Во время теста ракета продемонстрировала дальность не менее 600 километров, сообщает Militarnyi .

Аналитический центр NCNK приводит описание Министерства обороны Южной Кореи, согласно которому Hwasong-11C является вариантом с боеголовкой большой массы. Точные характеристики боевой части остаются предметом оценок: КНДР заявляла, что KN-30 может нести боевую часть массой 2,5 тонны , но, конечно, подтверждения этого заявления нет.

Почему это опасно

Размещение пусковых в Воронежской области расширяет возможности России использовать северокорейские ракеты с территории, приближенной к Украине. По данным ISW со ссылкой на ГУР, потенциальная зона досягаемости охватывает семь украинских областей, в том числе Киев.

Таким образом Россия создает условия для дополнения террора Украины новыми ракетами КНДР. так как это было с KN-23 и KN-24 , которые Кремль уже использовал для ударов по Украине. Они тоже принадлежат к тому же семейству Hwasong-11. Однако северокорейские KN-23 могут отклоняться от цели на сотни метров или даже километры, хотя несут значительно более тяжелую боевую часть, чем российские ракеты «Искандер-М».

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Напомним, Украина в это время до сих пор работает над антибалистической защитой. Так, Президент Владимир Зеленский 13 июля заявил, что каждый день требует новых ракет для антибалистических систем, а перехватывать баллистические удары сложно. В тот день Украина вместе с Францией, Великобританией и Германией объявила о старте антибаллистической программы FREYJA.

«Все вы видите, какую угрозу сейчас несет баллистика. В войне России против Украины именно удары баллистики стали для России последней ставкой — реально его финальным средством затягивать эту кровавую войну. Путин на протяжении всех лет полномасштабной войны пытается сломать нас, каждого и каждую, сломать Украину, украинцев, мотивацию, дух, сломать дух наших людей. Фронт ему это не позволяет, и в этом году наши позиции – позиции Украины на фронте – более сильны, чем в любые другие годы войны. Эмманюэль абсолютно прав: мы должны определить именно те вещи, которые сейчас – в таких условиях на фронте – могут поддержать нас и разрешить надавить на Россию, безусловно, ради дипломатии. Путин перепробовал много разных средств давить, убивать, разрушать, и баллистика для него — то средство, с которым нам справиться объективно непросто, очень непросто», — сказал президент в заявлении, обнародованном на официальном сайте главы государства .

Программа FREYJA должна объединить политические, правительственные и промышленные возможности партнеров по созданию антибаллистической системы и ракет к ней. На фоне начала развертывания новых пусковых в Воронежской области, это остается одним из ключевых направлений усиления защиты украинских городов.

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