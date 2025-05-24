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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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РФ разворачивает наступление с трех сторон: эксперт об угрозе для еще одного крупного города

Российские военные преуспевают на некоторых участках фронта возле Константиновки.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Армия РФ.

Армия РФ. / © Getty Images

Армия Российской Федерации разворачивает наступление на Константиновку Донецкой области с трех сторон.

Об этом сообщил военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV.

По его словам, сейчас Константиновка будет являться главным направлением наступления российской оккупационной армии РФ.

"Видим попытки врага продвигаться к востоку от Константиновки (имеется в виду Времен Яр) и на запад, где они вышли на дорогу и перешли эту дорогу, которая объединяет Бахмут и Покровск, возвращает на Константиновку. Со стороны Торецкая они так же пытаются наступать и имеют успехи в этом плане", - рассказывает эксперт.

Бои за Константиновку

Константиновка, где до войны жило около 70 тыс. лиц, ныне становится сплошными развалинами. Линия фронта проходит на расстоянии от 10 до 15 километров, в зависимости от направления.

Увлечение этого города в Донецкой области может стать главной целью летней военной кампании Кремля. Ситуация вокруг Константиновки сильно усложнилась за последние недели. Армия РФ смогла пробить украинскую оборону к западу от населенного пункта.

Военный эксперт Павел Лакийчук отмечает, что враг стремится перерезать логистику ВСУ. Константиновка – железнодорожный и автомобильный узел, который выполняет важную роль логистического хаба и укрепрайона для ВСУ.

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