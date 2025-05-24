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РФ разворачивает наступление с трех сторон: эксперт об угрозе для еще одного крупного города
Российские военные преуспевают на некоторых участках фронта возле Константиновки.
Армия Российской Федерации разворачивает наступление на Константиновку Донецкой области с трех сторон.
Об этом сообщил военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV.
По его словам, сейчас Константиновка будет являться главным направлением наступления российской оккупационной армии РФ.
"Видим попытки врага продвигаться к востоку от Константиновки (имеется в виду Времен Яр) и на запад, где они вышли на дорогу и перешли эту дорогу, которая объединяет Бахмут и Покровск, возвращает на Константиновку. Со стороны Торецкая они так же пытаются наступать и имеют успехи в этом плане", - рассказывает эксперт.
Бои за Константиновку
Константиновка, где до войны жило около 70 тыс. лиц, ныне становится сплошными развалинами. Линия фронта проходит на расстоянии от 10 до 15 километров, в зависимости от направления.
Увлечение этого города в Донецкой области может стать главной целью летней военной кампании Кремля. Ситуация вокруг Константиновки сильно усложнилась за последние недели. Армия РФ смогла пробить украинскую оборону к западу от населенного пункта.
Военный эксперт Павел Лакийчук отмечает, что враг стремится перерезать логистику ВСУ. Константиновка – железнодорожный и автомобильный узел, который выполняет важную роль логистического хаба и укрепрайона для ВСУ.