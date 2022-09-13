РФ решила сэкономить на раненных "ЛДНРовцах", а ВСУ отразили атаки оккупантов на 7 участках: утренняя сводка Генштаба

Противник продолжает сосредоточивать усилия на срыве наступления наших войск на отдельных направлениях в Донецкой, Харьковской и Луганской областях. Враг активизировал воздушную разведку и перемещает силы.

О ситуации на фронте говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы:

Противник продолжает терроризировать и запугивать местное население. Под удары попали города Харьков и Лозовая. От авиаударов и обстрелов с РСЗО повреждена инфраструктура в районах населенных пунктов Белогоровка, Веселая Долина, Зайцево, Юрьевка, Нью-Йорк, Первомайское, Каменка, Степное, Малые Щербаки, Сухой Пруд, Костромка, Белая Криница и Мирное.

Всего за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 2 ракетных, 25 авиационных ударов, совершили одиннадцать обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На Северском направлении противник обстреливал инфраструктуру из минометов, танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии — недалеко от Атинского и Стукаловки Сумской области.

На Харьковском направлении – в районах Казачьей Лопани, Барановки и Купянска.

На Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Пришиб, Белогоровка, Краматорск, Славянск, Старый Караван, Стародубовка, Спорное, Раздолевка и Григоровка;

На Бахмутском направлении были обстрелы в районах населенных пунктов Сухая Балка, Николаевка Вторая, Зайцево, Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина.

На Авдеевском направлении россияне обстреливали населенные пункты Авдеевка, Орловка, Ласточкино, Красногоровка, Водяное, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении — близ Угледара, Пречистовки, Новоукраинки и Времовки.

На Запорожском направлении – в районах населенных пунктов Каменское, Малая Токмачка, Щербаки, Волшебное, Нестерянка, Орехов, Белогорье, Железнодорожное, Темировка, Новополь и Времовка.

На Южнобужском направлении фиксировались вражеские артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения. Кроме того, противник вел воздушную разведку БпЛА – совершил 23 вылета.

Работа ВСУ на фронте:

Из-за больших потерь в ходе боевых действий значительно снизился уровень морально-психологического состояния в подразделениях, сформированных на временно оккупированных территориях. По имеющейся информации, с целью улучшения состояния боевой готовности 2-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса, командование бригады распорядилось не выплачивать денежное довольствие военнослужащим, которые временно отсутствуют, в частности, находятся на лечении. Возобновление выплат производится только после предоставления оправдательных документов и с личного разрешения командира.

Силы обороны успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмут, Бахмутское, Красногоровка, Водяное, Безымянное и Новогригоровка.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 9 ударов – нанесено поражение по 7 опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники врага, уничтожены две позиции его зенитных ракетных комплексов. Утраты живой силы и техники оккупантов уточняются.

За прошедшие сутки подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункты управления, районы сосредоточения живой силы и боевой техники противника. В зону поражения попали комплекс радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция Зоопарк, артиллерийские подразделения и склады боеприпасов.

На временно занятых и освобожденных от врага украинских территориях ежедневно фиксируется до 200 кровавых военных преступлений, совершенных российскими оккупантами. Минная опасность в освобожденных городах и селах остается высокой, более 70 000 квадратных километров в 10 областях заминированы боеприпасами и взрывчатыми веществами. Силы обороны принимают меры по скорейшему возвращению мирной жизни в освобожденные общины.

Напомним, на юге Украины удалось уволить 13 населенных пунктов. Таким образом, линия фронта там продвинулась на 12 километров, российские оккупанты пытаются договариваться с ВСУ, чтобы сдаться в плен.

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