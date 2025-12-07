РФ резко изменила тактику ударов по Украине: что стало новой целью

Последствия обстрела Днепра

Россия перешла к новой тактике массированных ударов по Украине, впервые намеренно нацеливаясь на объекты гражданской инфраструктуры, ранее считавшиеся сверхкритическими и относительно защищенными от атак.

Об этом сообщил военный обозреватель BILD Юлиан Репке.

Массовый запуск средств поражения

5 декабря РФ совершила одну из самых больших атак с начала полномасштабной войны — 653 воздушных средства поражения. Среди них:

свыше 300 Shahed;

гиперзвуковые ракеты "Кинжал";

северокорейские KN-23;

"Искандеры";

крылатые ракеты "Калибр".

Удар по ключевой железнодорожной инфраструктуре

Одной из главных целей стал узловой железнодорожный центр в Фастове под Киевом. По данным министра Алексея Кулебы, повреждено:

железнодорожный узел;

вокзал;

депо электричек;

парк подвижного состава.

Ранее Россия системно атаковала железную дорогу преимущественно на востоке, теперь удар впервые нанесен по одному из наиболее критичных транспортных узлов страны.

Удар по Новой почте и уничтожение посылок

Сильные разрушения получил и сортировочный центр "Новой почты" в Днепре.

По словам местных жителей, сгорели десятки тысяч посылок, в том числе военные отправления – каски, тепловизоры, приборы ночного видения.

Прицельные удары по медицинской логистике

С конца ноября Россия системно атакует центральные медицинские составы.

После удара по базе во Львове 600 медучреждений остались без части критических поставок.

Давление на энергетику

Энергетическая инфраструктура остается среди основных целей.

По словам главы "Укрэнерго" Виталия Зайченко, в ряде регионов жители вынуждены жить по 12-16 часов без света, поскольку повреждения сетей продолжают накапливаться.