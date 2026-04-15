РФ резко уменьшила ракетные атаки по Украине: эксперт объяснил, что кроется за паузой

Россия в последнее время сократила количество ракетных ударов по Украине, однако это не обязательно говорит о снижении производства вооружения.

Об этом в эфире Радио NV заявил авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко.

По его словам, интенсивность обстрелов действительно снизилась. В частности, по состоянию на середину месяца Россия применила только 13 баллистических и 25 крылатых ракет - гораздо меньше, чем в предыдущие периоды.

«Это минимальный показатель. Для сравнения: в марте было 39 Искандеров, в феврале — 115. Сейчас ракеты прилетают значительно реже», — отметил эксперт.

В то же время, он сомневается, что Россия существенно сократила производство ракет. Вероятнее всего, речь идет о проблемах с поставкой отдельных компонентов или о накоплении боеприпасов.

По словам Романенко, ограничения на поставки радиоэлектроники, введенные рядом стран, могли повлиять на производственные процессы российского ВПК.

Отдельно эксперт обратил внимание на ситуацию с беспилотниками. Производство ударных дронов типа «Шахед» в РФ растет, но постепенно. При этом россияне изменяют тактику их применения.

«Если раньше половину составляли фальшивые цели, то сейчас около двух третей – это ударные дроны», – объяснил он.

Кроме того, оккупанты модернизируют беспилотники, устанавливая реактивные двигатели. Новые модификации могут развивать скорость до 400-450 км/ч, что затрудняет их перехват.

В результате украинским силам ПВО приходится чаще использовать ракеты для уничтожения таких целей.

Эксперт подытожил, что нынешнее снижение количества ракетных ударов не дает однозначного ответа: Россия может как сталкиваться с трудностями, так и накапливать ресурсы для будущих атак.

