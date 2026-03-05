РФ резко увеличила трафик через собственные спутники после отключения Starlink

Россия пытается заменить Starlink собственными спутниками

Реклама

После отключения Starlink на территории России передача данных через российские спутники, предоставляющие услуги интернета, выросла более чем вдвое.

Об этом сообщил эксперт и советник министра обороны Украины Сергей Флеш Бескрестнов.

По его словам, Россия пытается заменить утраченные каналы связи собственными спутниками, используя для этого те же внешние тарелки, которые используются для спутникового телевидения.

Реклама

«Мы проанализировали активность российских спутников после потери доступа к Starlink. Рост передачи данных свидетельствует о том, что враг пытается компенсировать ограничения в связи с собственными системами», — отметил он.

Он отмечает, что такой резкий скачок трафика может свидетельствовать об активной перенастройке сетей и повышенной нагрузке на российские спутники, ранее выполнявшие лишь часть функций интернет-покрытия.

Отметим, что потеря доступа к Starlink значительно усложнила оперативный обмен данными для РФ. Она вынуждена срочно искать альтернативные каналы связи.

Ранее в Константиновском направлении зафиксировали общий спад российских штурмовых действий.

Реклама

Как отмечают эксперты, такое снижение наступления РФ связано именно с потерей доступа к системам спутниковой связи Starlink, что существенно ограничило возможности окупантов в ведении разведки и корректировке огня.

Блокировка вражеских терминалов Starlink свидетельствует, что количество вражеских «стримов» сократилось в разы.