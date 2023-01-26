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РФ с артиллерии разбомбила дома людей в Донецкой области: погибли люди (фото)

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
1668
Время на прочтение
2 мин
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© facebook/Павел Кириленко
© facebook/Павел Кириленко
© facebook/Павел Кириленко
© facebook/Павел Кириленко
© facebook/Павел Кириленко

Погибшие получили травмы, несовместимые с жизнью.

Российские оккупационные войска 26 января нанесли удар по селу Очеретино Донецкой области. В результате вражеской атаки погибли два человека, еще по меньшей мере один человек ранен.

Об этом сообщили в Донецкой ОВА.

Как уточняется, два местных жителя оказались в эпицентре обстрела РФ. К сожалению, их не удалось спасти – они получили травмы, несовместимые с жизнью.

Еще одного раненого мужчину удалось госпитализировать в ближайшую больницу. Ему оказана медицинская помощь.

"Два человека убиты, по меньшей мере один получил ранения в результате обстрела российскими военными преступниками села Очеретино. Россияне нанесли удар по поселку из артиллерии, разрушили по меньшей мере три частных дома. Преступления российской оккупационной армии на нашей земле тщательно документируем — ни один!" – написал глава ОВА Павел Кириленко.

Напомним, российские войска каждый день обстреливают Донецкую область. Так, 24 января под пули попала Константиновка. В результате вражеской атаки четыре человека получили ранения, среди которых дети.

Днем ранее, 23 января, российские оккупанты ударили по жилому кварталу города Часов Яр (Донецкая область) из реактивной системы залпового огня. В результате обстрела один человек погиб, еще двое – ранены.

Кроме того, в Донецкой области три человека взорвались на вражеских минах. Двое из них не выжили.

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Дата публикации
Просмотры
1668
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