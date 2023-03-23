РФ с новой силой ударила по Херсонщине: власти сообщили трагические новости

Херсон враг обстрелял пять раз.

В течение 22 марта российская армия произвела 54 обстрела деоккупированной территории Херсонщины. Применила 319 снарядов тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня "Град". Есть жертвы среди гражданского населения.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.

"К сожалению, один человек погиб. Еще два человека получили ранения", — написал он.

Город Херсон враг обстрелял пять раз. 19 российских снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.

Напомним, в ночь на 23 марта в Херсоне прозвучали сильные взрывы.

Украинские военные деоккупировали правобережную часть Херсонской области в течение лета-осени 2022 года. Областной центр был освобожден 11 ноября 2022 года.

Сразу после этого российские войска начали артиллерийские обстрелы Херсона и подконтрольных украинскому правительству районов области.