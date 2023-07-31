РФ с самого утра обстреливает Херсон: известно о 4 погибших и 17 раненых

Самой молодой раненой – всего 16 лет. Девочку в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Российские оккупанты снова обстреливают Херсон.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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По его словам, враг цинично бьет по жилым кварталам – больше всего пострадали Корабельный район и центральная часть города.

По состоянию на 18:00 31 июля известно о 4 погибших и 17 раненых. Самой молодой травмированной – всего 16 лет. Девочку в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин добавил, что российская армия сегодня, 31 июля, беспощадно обстреливает Херсонщину с самого утра.

По его словам, один погибший и шесть травмированных – это работники коммунального предприятия, еще пятеро – волонтеры. Они попали под огонь врага, когда помогали херсонцам ликвидировать последствия обстрелов и подтопления.

Прокудин связывает увеличение интенсивности обстрелов с ротацией вражеского войска на левобережье.

"Россия пополнила свои силы, которые до этого разбили наши ВСУ. Уничтожат и этих, но надо немного подождать! Дорогие херсонцы, пожалуйста, в ближайшие несколько дней будьте максимально осторожны! Оккупанты кроют огнем весь город и обстрелы будут продолжаться", – подытожил руководитель ОВА .

Напомним, утром 31 июля в Херсоне раздались взрывы. В ОВА сообщили, что оккупанты обстреляли город из "Градов". Под удар армии РФ попал работник городского коммунального предприятия. От полученных ранений мужчина погиб на месте.

Впоследствии стало известно, что в Херсоне количество раненых выросло до четырех человек.

В обед 31 июля руководитель Херсонской ОВ Александр Прокудин сообщил, что оккупанты снова обстреляли областной центр. Россияне ударили по микрорайону Корабел, в результате чего погиб мужчина.