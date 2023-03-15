РФ сбила американский БПЛА накануне визита Си Цзиньпина в Москву: эксперт объяснил, связаны ли эти события

Многие отметили, что Россия сбила американский БПЛА как раз накануне визита Си Цзиньпина в Москву.

Россия продолжает следить за нумерологией, поэтому под разные даты и форматы пытается чего-то достигать. Так могло произойти и с американским БПЛА, который сбила РФ.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал руководитель Южно-Кавказского филиала Центра исследований армии конверсии и разоружения Владимир Копчак.

"Это банальная демонстрация сил. Работает кремлевская нумерология: начиная с 9 мая прошлого года они постоянно под разные даты и разные форматы пытаются чего-то достичь, прежде всего, сформировать для себя какие-то политические победы для внутреннего пользования, сбивание американского БПЛА тоже сюда входит. Этот информационный трэш будет продолжаться. Насколько он поднимет боевой дух в условном Сургуте, мне тяжело судить. У них и без этого в отношении личного состава много проблем", — пояснил Владимир Копчак.

Напомним, что есть риск того, что сбитый российским истребителем американский беспилотник MQ-9 Reaper достать из Черного моря не удастся.

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