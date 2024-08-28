РФ сбросила авиабомбу на дом в Покровском районе: погибла целая семья

По предварительным данным, для атаки на Измайловку враг применил управляемую авиационную бомбу.

Российские войска 28 августа сбросили авиабомбу на село Измайловка Покровского района. Враг попал в дом, под завалами которого погибла семья из четырех человек.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

По данным следствия, 28 августа российские войска сбросили авиабомбу на с. Измайловка. Средство поражения попало по частному сектору, попав в дом.

Под завалами дома погибла целая семья – 45- и 53-летние родители, их 17-летний сын и 24-летняя дочь. Тела погибших из-под останков дома деблокировали спасатели.

По предварительным данным, враг применил управляемую авиационную бомбу.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, вечером 27 августа российские войска нанесли удар по Изюму в Харьковской области с РСЗО "Торнадо". В результате атаки пострадали 12 человек.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.