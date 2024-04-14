РФ сбросила авиабомбу на Очеретино на Донетчине: есть жертва и пострадавшие – фото

Россияне в очередной раз атаковали Донецкую область.
Оккупационная армия России днем 14 апреля сбросила авиабомбу на село Очеретино, что в Донецкой области, – погибла женщина, еще два человека получили ранения, их доставили в больницу.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин.
Оккупанты во время атаки попали в 5-этажку. Из-под завалов дома извлекли тело 67-летней женщины.
Вадим Филашкин призвал местных жителей эвакуироваться.
Напомним, в Сумской области оккупанты атаковали грузовик дроном – погиб водитель (фото).
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