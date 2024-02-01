РФ сбросила авиабомбы гражданскую больницу в Харьковской области: есть пострадавшие

Россияне сбросили две авиабомбы на гражданскую больницу в Великом Бурлуке Харьковской области.

Российские оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы (КАБы) на больницу в поселке Великий Бурлук в Харьковской области.

Об этом сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и руководитель Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

"В 21:50 оккупанты ударили по с. Великий Бурлук Купянского района. Управляемые авиабомбы попали на территории гражданской больницы", — говорит Синегубов.

Тимошко уточнил, что одна авиабомба упала рядом, вторая – прямое попадание. Была проведена эвакуация 38 человек, из них пять – работники медучреждения, четырем на месте оказали первую медицинскую помощь. Из 33 больных – двое лежачих.

Поврежден фасад здания, окна и крыша. Ликвидация последствий продолжается.

"Есть пострадавшие, данные будут позже", – добавил Владимир Тимошко.

Напомним, что поздно вечером 31 января российские оккупанты снова атаковали Харьков "Шахедами".

В результате российской атаки по Харькову дронами-камикадзе "Шахед" 30 января четыре человека получили ранения, повреждены жилые дома, автомобили и магазин.

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