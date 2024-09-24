РФ сбросила КАБы на Харьков: в многоэтажке – сквозная дыра, несколько этажей сложились

Россия еще раз ударила по жилым домам в Харькове.

Россия нанесла удары КАБам по многоэтажкам Харькова 24 сентября. В результате атаки погибли и ранены. Первые фото и видео с мест прилетов появились в Сети. К сожалению, люди находятся под завалами. Спасатели делают все, чтобы спасти украинцев.

Все подробности журналисты рассказали в эксклюзиве TSN.UA.

Россия снова обстреливает Харьков

Россия обстреляли КАБами Харьков. Под бомбежкой оказались жилые районы. Об этом сообщают мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.

Россия снова обстреливает Харьков

"Прилет в Киевском районе города. Предварительно ракета. Попадание в землю на открытой территории, пожар, который тушат работники ГСЧС."

"Пока удары пришлись по четырем административным районам Харькова. Информация о пострадавших и разрушениях собирают соответствующие службы. Но уже видим, что под бомбежкой жилые районы города."

"Имеем предварительную информацию о попадании КАбов по двум жилым многоэтажкам в Киевском и Салтовском районах."

"По меньшей мере трое раненых в тяжелом состоянии. Есть прилеты по жилым многоэтажкам. Информация обновляется."

"Количество пострадавших увеличилось до пяти. Люди находятся под завалами. В одну из многоэтажек — прямое попадание."

Россия снова обстреливает Харьков

Мэр города сообщил, что дом, по которому пришелся удар в Киевском районе, уже был обстрелян в начале войны. Его почти отремонтировали, вставили все окна, утеплили, подготовили к отопительному сезону. Однако враг вторично ударил по нему КАБом. Вот такой вид имеет пострадавший от обстрела дом изнутри.

Позже глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о трех людях, которых в этот день убила Россия. На момент монтажа видео известно еще о 22 раненых. Разбор завалов продолжается.

Напомним, 24 сентября в Харькове прогремели мощные взрывы. Российская армия сбросила управляемые авиационные бомбы на густонаселенный район города. Произошли попадания в многоэтажки.

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