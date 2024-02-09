РФ сбросила на Сумщину семь КАБов: есть погибшие и раненые (фото последствий)

Враг сбросил бомбы на Юнаковскую, Хотинскую и Николаевскую общины.
Днем 9 февраля российские кафиры сбросили 7 бомб на пограничные громады в Сумском районе. Из-за вражеской атаки есть жертвы и разрушения.
Об этом сообщила Сумская областная прокуратура.
При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
По данным следствия, 9 февраля 2024 года около 14 часов кафиры, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, с территории российской федерации совершили авиационный удар по территории Сумского района. По предварительным данным, враг сбросил 7 авиационных бомб типа "КАБ" на Юнаковскую, Хотинскую и Николаевскую громады.
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В результате атаки врага погибли три человека. Четыре человека получили ранения. Повреждены по меньшей мере четыре частных жилых дома, территория фермерского хозяйства, складское помещение.
Напомним, российская диверсионно-разведывательная группа, которая в субботу, 3 февраля, пыталась проникнуть на территорию Сумской области, потеряла по меньшей мере трех бойцов.
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