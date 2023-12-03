РФ штурмовала на семи направлениях: жарче всего вблизи Бахмута и вокруг Авдеевки – Генштаб

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток, 3 декабря, на фронте произошло 56 боевых столкновений.

О главных событиях по передовой говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

Россияне нанесли 1 ракетный и 31 авиационный удар, совершили 24 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Ситуация на отдельных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов.

На Купянском направлении захватчики вели штурмовые действия в районах Синьковки Харьковской области. Там Силы обороны отразили 7 атак.

Синьковка на карте / Фото: Deepstatemap

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов.

На Лиманском направлении противник, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества Луганской области, где Силы обороны отразили 3 атаки.

Украинские военные на одном из направлений / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Россияне нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Спорное Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около десяти населенных пунктов.

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На Бахмутском направлении оккупанты при поддержке авиации вели штурмовые действия в районах Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Там Силами обороны отражено 16 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 20 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Озаряновка Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районах восточнее Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили 14 атак. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов.

Авдеевка на карте / Фото: Deepstatemap

На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отбито 5 атак.

Руины Марьинки

Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Парасковеевка, Екатериновка.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в том числе Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник 3 раза безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах южнее Роботиного Запорожской области. Также враг вел безуспешные штурмовые действия в Новопокровском районе Запорожской области. Нанес авиационный удар в районе Новодаровки Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрела подверглись около 25 населенных пунктов.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Крынки Херсонской области.

Село Крынки на левобережье Херсонщины / Фото: Telegram / Денис Казанский

Артиллерийским обстрелам противника подверглись такие населенные пункты, как Дудчаны, Берислав, Ивановка, Садовое, Ромашково Херсонской области и город Херсон, а также Очаков Николаевской области.

Левый берег Херсонщины

Генштаб уверяет, что украинские войска и дальше удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области и продолжают наносить огненное поражение противнику.

Ответные удары

За сутки авиация сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 по зенитно-ракетным комплексам и 2 по складам боеприпасов противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по тяжелой огнеметной системе залпового огня и зенитному ракетно-пушечному комплексу "Панцирь" россиян.

Также ночью было уничтожено 10 из 12 БпЛА типа Shahed-136/131.

Ранее спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что на границе с Харьковской областью фиксируют значительную активность врага.

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