РФ скатится к уровню 1991 года и Путин будет просить Запад отменить санкции – историк о будущем России

РФ скатится к уровню 1991 года и Путин будет просить Запад отменить санкции – историк о будущем России

Россия после поражения в войне против Украины, которую диктатор Путин полномасштабно начал 24 февраля, будет очень ослаблена, скатится к уровню 1991 года.

Следствием войны с Украиной для России будет коллапс — страна-агрессор будет просить у Запада снимать экономические санкции в ответ на политические решения.

Об этом заявил историк Ярослав Грицак в эфире канала "Украина 24".

По его мнению, победа Украины в войне с РФ будет совсем не мягкой и стране-агрессору придется заплатить большую цену. Он отметил, что после того, как Москва будет обращаться к Западу с просьбой снять санкции, в такой ситуации западные страны могут ставить Кремлю свои условия.

Эксперт напомнил, что в План Маршала, принятый в 1947 году, входила не только экономическая составляющая для восстановления Европы, а о политических реформах. А чтобы возродить либеральную демократию в послевоенной Западной Европе понадобилось время.

Поэтому, по мнению Грицака, подобный План будет не только у Украины, но и в России, прежде всего для политических реформ.

"Потому что Россия должна отменять санкции, а санкции можно отменить только взамен на отдельные политические требования", — отметил он.

Грицак добавил, что Запад плохо знает российскую историю, ведь звучали голоса, предупреждающие, что РФ начинает двигаться не в ту сторону. Сейчас все поняли, что за игнорирование истории можно заплатить большую цену.

"Сейчас нужно сделать все, чтобы за 20-30 не было нового Путина. Маятник дальше двигается, его никто не остановил, а чтобы остановить этот откат после короткого периода реформ, долгий откат, тяжелый откат, очень темный откат, нужны специальные стратегические решения" – отметил эксперт.

По его мнению, России необходима своеобразная дерусификация – отказ от идеи Великой России, а также демилитаризация. То есть, как считает историк, все, чем российский диктатор Путин угрожал Украине, нужно сделать с Россией.

Напомним, ранее в СНБО рассказали об основных нарративах, которые продвигала российская пропаганда.

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