РФ сконцентрировала свои лучшие силы на одном из направлений: в ВСУ рассказали детали

Армия РФ сконцентрировала на Покровском направлении свои силы.

Об этом рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, акцент наступления россиян все-таки будет в сторону Курахового, Кураховского водохранилища.

"Предполагали, что после того, как враг займет Угледар, скорее всего, будет перегруппировать там свои силы, выискивать места для концентрации или рассредоточения личного состава и техники непосредственно в Угледаре, будет проводить дополнительные мероприятия ", — говорится в сообщении.

Однако он добавил, что Покровское направление определено Путиным как приоритетное для наступления российских войск на данном этапе.

"Все прекрасно понимают, что потерю Угледара украинские войска и население достаточно болезненно пережили и восприняли, как и потерю каждого населенного пункта, где есть потери человеческих жизней. Поэтому конечно, что на этом направлении они будут пытаться достичь не только военных результатов, но и информационно будут давить. Тем более там они сконцентрировали лучшие свои силы, имеющие на театре боевых действий в Украине ", — говорится в сообщении.

В то же время он подчеркнул, что сейчас на Покровском направлении "собратья пленяют российских военных".

"Они говорят, что пришли в российскую армию месяц – два назад. То есть с другой стороны, россияне тянут все, что могут, даже не всегда дают военным возможность подготовиться или адаптироваться к армии. Только подписал контракт, прошел курс молодого бойца, и уже на Покровскую. В то время как на Курщину они тянут срочников ", — добавил он.

Напомним, Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления.

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