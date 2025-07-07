РФ скрывает реальные цифры потерь на фронте в Украине: детали от ISW

Солдаты РФ / © Associated Press

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Российская Федеральная служба государственной статистики (Росстат) перестала отчитываться о количестве смертей в России. Вероятно, Кремль пытается скрыть потери России от войны в Украине.

Об этом сообщает ISW.

Российское оппозиционное издание «Медуза» 5 июля сообщило, что Росстат не предоставил демографические данные в своем отчете «Социально-экономическая ситуация в России» за январь-май 2025 года.

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«Исследователь избирательной статистики Дмитрий Кобак в конце июня 2025 сообщил, что Росстат отказался выполнить его запрос на данные о избыточной смертности мужчин в 2024 году и ежемесячной смертности по дате смерти», — говорится в отчете.

Ранее ISW оценивала, что Росстат скрывает данные о населении, пытаясь запутать текущие демографические проблемы России. А исключение демографических данных в отчетах Росстата, вероятно, также призвано скрыть высокие показатели потерь личного состава российских военных.

Напомним, по состоянию на утро 7 июля ВСУ уничтожили 1027540 солдат РФ. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1100 военных.

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